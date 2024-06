Pavimentação chega à Chácara 17A do Sol Nascente

Quando a professora Selma Nunes se mudou com o filho para a Chácara 17A, localizada no Trecho 1 do Sol Nascente, o lugar não tinha redes de água e esgoto, muito menos calçadas ou ruas pavimentadas. A esperança era ver o loteamento digno de moradia. Hoje, ela e mais 100 famílias comemoram o início da pavimentação, que indica o fim das obras de infraestrutura promovidas pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na região.

“Ao longo desses quatro anos, vi que rapidamente a infraestrutura evoluiu. Aqui moram aproximadamente 500 pessoas, que serão beneficiadas. A entrega dessa obra significa vida. Vida em todos os sentidos: saúde, dignidade, paz e alegria, porque a gente vivia aqui na poeira e na lama”, afirma Selma. “Também tem reflexo direto na saúde e na autoestima da gente. Meu filho, por exemplo, tem problemas respiratórios sérios. Sem contar que a infraestrutura que chega reflete na valorização dos nossos imóveis.”

Quando concluído, o projeto da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF) vai entregar para os moradores, além da pavimentação, a rede de drenagem, meios-fios, calçadas e sinalização horizontal e vertical. Atualmente são três os contratos vigentes para a implantação de infraestrutura urbana nos três trechos do Setor Habitacional Sol Nascente. Juntos, somam cerca de R$ 187,7 milhões voltados para melhorias para a região. Ao todo, 150 mil habitantes serão beneficiados com ganho na mobilidade urbana e redução das áreas de risco, além da regularização dos sistemas de água, esgoto e pavimentação.



“Para quem sempre teve infraestrutura básica, essas podem parecer obras simples, mas, para quem convive diariamente com poeira, lama, falta de água, é uma mudança de vida, com mais dignidade. Esse é o objetivo do GDF: levar qualidade de vida para toda a população”, afirma o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

O subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Erinaldo Sales, ressalta que a ordem é acelerar as obras para aproveitar o período de seca. “Conseguimos executar boa parte da drenagem pluvial em vários pontos do Sol Nascente. Com a estiagem, estamos seguindo a determinação de agilizar a pavimentação e, assim, entregar cada setor com a infraestrutura completa, ou seja, drenagem, pavimentação e calçadas. Essa região é uma das prioridades da secretaria, estamos acompanhando tudo de perto”, explica.

Com informações da Agência Brasília