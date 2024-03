O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) tem em andamento uma operação que apura possível corrupção em processo de locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Um dos nomes que aparecem envolvidos no caso é o do empresário Paulo Octávio.

A pasta de saúde da capital federal funciona no prédio Paulo Octavio Hotéis e Turismo Ltda, localizado na 701 Norte, em Brasília. Esse é um dos vários empreendimentos no nome de Octávio, que possui vários negócios no ramo imobiliário.

O aluguel do imóvel é no valor de R$ 750 mil, sendo R$ 169,3 mil da taxa de condomínio, e R$ 48.847,37 por ano a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

As investigações da operação deflagrada pelo MPDFT ocorre em sigilo e apura supostos crimes de dispensa indevida de licitação, fraude ao caráter competitivo do processo, corrupção passiva e ativa, além de formação de organização criminosa.

Buscas e apreensões estão sendo feitas em diversos endereços ligados ao empresário Paulo Octávio.

A assessoria de Paulo Octávio soltou nota prestando esclarecimentos sofre as investigações.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em 24 de agosto de 2020 foi publicado EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO para a

locação de imóvel para a instalação da sede da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO

DISTRITO FEDERAL.

Seguindo, 6 empresas interessadas apresentaram propostas, restando duas

consideradas habilitadas, sendo que, ao final, foi declarada vitoriosa a proposta de PO 700

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. de valor inferior, frise-se, aos apurados em

laudos de avaliação emitidos pela TERRACAP e pelo CVI – COMISSÃO DE VALORES

IMOBILIÁRIOS.

Em 02 de dezembro de 2020 foi celebrado contrato de locação de imóvel entre a

PO 700 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DO DISTRITO FEDERAL assinado pelo então Secretário de Saúde OSNEI OKUMOTO.

Por meio deste contrato de locação foram disponibilizados 14.109,74m2 ao custo

de R$53,15 (menor valor pago entre todos os LOCATÁRIOS do prédio em destaque) que

atualmente comportam mais de 1.700 servidores, sendo certo, ainda, que a LOCADORA

fez vultoso investimento no local (quase R$9.000.000,00) exclusivamente para atender

layout apresentado pela LOCATÁRIA, destaque-se, sem que qualquer dessas despesas

tenham sido repassadas para a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO

FEDERAL, sendo patente a vantajosidade da contratação para a Administração Pública.

Importante destacar, também, que o projeto do prédio PO 700 é de autoria do

festejado arquiteto RUY OHTAKE, tendo sido contemplado com o PRÊMIO MASTER

IMOBILIÁRIO, bem como que o edifício possui certificação LEED SILVER (GREEN

BUILDINGS).

Recentemente, em 2 de dezembro de 2023, sublinhe-se, mais uma vez com base

em laudos de avaliação emitido pela TERRACAP e pela TERRACAP e pelo CVI – COMISSÃO

DE VALORES IMOBILIÁRIO referido contrato foi prorrogado por mais 36 meses com a

importante chancela da Procuradoria do Distrito Federal e assinatura da atual Secretária

de Saúde LUCILENE FLORÊNCIO.

Nesta manhã, no entanto, como noticiado pela imprensa, a despeito da inequívoca

regularidade na celebração do referido contrato, foram realizadas diligências pelo

MPDFT com a irrestrita cooperação de todos.

Permanecemos, como sempre, inteiramente à disposição das autoridades para prestar

todo e qualquer esclarecimento necessário a propósito dos fatos em apuração, seguros da

integridade e lisura do procedimento que, como não poderia ser diferente, serão

satisfatoriamente demonstradas.



PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA

PO 700 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.