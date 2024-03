Parque Olhos d’Água fecha nesta segunda (25) para manutenção

O Parque Ecológico Olhos d’Água, localizado na Entrequadra 413/414 Norte, está fechado nesta segunda-feira (25). Segundo o Instituto Brasília Ambiental, a unidade passará por serviços de manutenção e roçagem.

O público poderá voltar ao parque na terça-feira (26). O portão principal fica aberto das 5h30 às 20h, enquanto o acesso pelos portões laterais é permitido das 6h às 18h.

Preservação



O Parque Ecológico Olhos D’Água abriga imensa biodiversidade, incluindo peixes, aves, anfíbios, répteis, invertebrados e pequenos mamíferos, além da rica e bela flora. No local encontra-se, ainda, a Lagoa do Sapo, abastecida por diversas nascentes. Esta unidade oferece aos visitantes trilhas bem calçadas, relógio do sol e áreas para contemplação, além de servir de palco para diversas atividades culturais, encontros de yoga, tai chi chuan ou meditação.

*Com informações do Brasília Ambiental