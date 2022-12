Patrão atira em funcionário na feira do Produtor de Ceilândia

De acordo com a polícia o patrão teria ingerido bebida alcóolica e feito uso de drogas antes de alvejar o funcionário

Um homem de 29 anos, proprietário de um estabelecimento comercial de venda de milho localizado na Feira do Produtor de Ceilândia, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), neste sábado (24), após tentativa de homicídio contra seu funcionário. Enquanto descascava milho a vítima, de 27 anos, foi alvejada pelo patrão.

Durante a madrugada policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) foram informados do crime no interior da Feira do Produtor. Após investigações, o autor do crime foi identificado como patrão da vítima que, segundo testemunhas, teria mandado o funcionário embora há uma semana por desentendimentos entre os dois.

A vítima voltou a trabalhar no local por meio de diárias, e antes de cometer o crime o autor teria ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de drogas. O homem acabou se voltando contra o funcionário nessa madruga e o alvejou sem nenhum motivo aparente, de acordo com a polícia.

O funcionário foi socorrido e encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia onde passou por uma cirurgia. Os policiais localizaram o autor e realizaram a prisão e em flagrante no momento em que ele retornou ao local do fato. De acordo com o delegado responsável pelo caso,Thiago Boeing, a arma de fogo utilizada para cometer o crime havia sido escondida e foi localizada com cinco munições pelas equipes em uma área de mata no INCRA em Ceilândia.

O patrão foi autuado por tentativa de homicídio praticada por motivo fútil e sem possibilitar a defesa da vítima. Ele foi encaminhado à carceragem da PCDF onde permanecerá à disposição do Judiciário.