Passarela do metrô de Taguatinga é reaberta

A passagem de perdestes do metrô de Taguatinga, que liga a estação da Praça do Relógio ao lado sul da Avenida Central, foi entregue e reaberta nesta sexta-feira (07).

O acesso, que já existia, passou por reconstrução junto com as obras do Túnel de Taguatinga. “Essa passarela dá um conforto grande para os pedestres. É coberta, acessível e foi feita com toda a qualidade”, avalia o secretário de Obras, Luciano Carvalho. “A faixa de pedestre da Avenida Comercial continua operando como uma segunda opção para quem transita pelo centro de Taguatinga.”

A instalação de grelhas para o escoamento de água marcou a última etapa da obra da passarela do metrô. Feitas de ferro fundido, as grades têm dois tamanhos diferentes. São usados 70 metros do modelo com 15 cm de largura e 14 metros da versão com 20 cm.

“Nesta reta final, destacamos dez operários para trabalhar exclusivamente na passarela”, informa o engenheiro civil André Borges, um dos responsáveis pela construção do Túnel de Taguatinga. Antes de ser liberada, a passagem para pedestres também passou por retoques finais nas paredes. “Elas são feitas de concreto aparente. Para dar um bom acabamento, lixamos e corrigimos as imperfeições”, comenta.

Na última semana, o forro do teto do acesso ganhou pintura e as 30 luminárias que clareiam a travessia foram instaladas. O piso tátil para sinalização de pessoas com deficiência também foi fixado. O acesso ainda passou por impermeabilização e recebeu corrimãos com pintura eletrostática há 15 dias.

A veterinária Tânia Paula de Lucena, 53 anos, caminha diariamente pelo centro de Taguatinga e ficou animada com a liberação da passarela. “O sinal de trânsito da Avenida Central demora um pouco para abrir, a gente acaba esperando um pouquinho”, conta. “A reabertura da passagem traz mais agilidade, não só para os usuários do metrô como para os pedestres em geral”.

