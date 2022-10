Ibaneis recria Secretarias de Fazenda e Planejamento

Segundo o documento, as novas pastas serão o resultado do desmembramento da antiga Secretaria de Economia

Em decreto publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), nesta sexta-feira (07), o governador Ibaneis Rocha (MDB) recriou as Secretarias de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Administração.

Para chefiar a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, o mandatário nomeou o advogado Ney Ferraz. Nesta pasta, ele lidará, além do próprio orçamento e administração, com a gestão dos recursos do GDF.

Já à frente da Secretaria de Fazenda deve ser mantido José Itamar Feitosa, que substituiu o ex-secretário André Clemente na antiga pasta.