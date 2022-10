GDF reabre licitação para obras de infraestrutura no Guará II

Após superar os problemas que paralisaram as obras, a Terracap abriu a licitação em março deste ano, que foi suspensa pelo TCDF para esclarecimentos

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) republicou, nesta terça-feira (11), o aviso de licitação que prevê a complementação do sistema de drenagem e pavimentação do Guará II.

Após superar os problemas que paralisaram as obras, a Terracap abriu a licitação em março deste ano, que foi suspensa pelo Tribunal de Contas do DF (TCDF) para esclarecimentos. Sanadas as dúvidas com a corte de contas, foi reaberta licitação para contratar nova empresa.

O certame está marcado para o dia 4 de novembro, às 10h. O critério de julgamento é o menor preço, ou seja, será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública. O credenciamento do representante e a entrega dos envelopes devem ser feitos até as 9h da mesma data.

Nos últimos anos, já foram investidos R$ 9 milhões em serviços de infraestrutura no local. Após superar o imbróglio judicial que suspendeu as obras, deixando-as paradas por tantos anos, a Terracap reabre a licitação para contratar nova empresa.

O objetivo é finalizar a pavimentação das QEs 44, 56 e 58, bem como concluir, nas QEs 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58, os estacionamentos previstos no projeto urbanístico e a drenagem pluvial, com ramais de ligação e captação (bocas de lobo). Isso inclui a infraestrutura da QE 56, doada como Área de Regularização de Interesse Social (Aris) à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab).

As benfeitorias resolvem os atuais desconfortos enfrentados pelos moradores e comerciantes com a falta de pavimentação e drenagem nesses endereços, problema que aumenta consideravelmente nos períodos chuvosos.

As empresas interessadas em participar da concorrência já podem fazer o download do edital por meio do site da Terracap. Para acessar os demais documentos referentes à Licitação Presencial nº 44/2021, basta clicar neste link.

Mais informações sobre a licitação podem ser obtidas no callcenter da Terracap, no número (61) 3350-2222 ou via chat online, disponível no portal da Agência. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

As informações são da Agência Brasília