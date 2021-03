Passa de 400 número de pessoas que esperam por um leito de UTI no DF

Taxa de ocupação de leitos de UTI na rede pública é de 95,26%

O Distrito Federal ultrapassou neste domingo (21) a marca de 400 pessoas sem leito de UTI. A atualização mais recente da Secretaria de Saúde, feita às 18h30, mostra que 409 pacientes aguardam por uma vaga.

A maioria dos pacientes que precisam de um leito são casos confirmados de covid-19. A taxa de ocupação na rede pública até 18h10 era de 95,26%. Havia apenas 11 leitos de UTI para covid adulto, seis neonatal e um pediátrico à disposição. Nos hospitais privados, a ocupação está em 91,73%. Há 36 leitos disponíveis, sendo 31 no Hospital Santa Helena, na Asa Norte.

O número de casos confirmados segue em alta. Somente neste domingo (21), foram registrados 1.080 novos pacientes infectados — já são 328.902 desde o início da pandemia. 16.248 deles estão com o vírus ativo no corpo, com condições de transmiti-lo. 5.382 vidas já foram perdidas em decorrência da doença.

O GDF prepara a instalação de três hospitais de campanha para reduzir a fila. Eles serão erguidos nos hospitais regionais de Gama e Santa Maria e no ginásio Nilson Nelson. Cada um terá 100 leitos. A expectativa é de que fiquem prontos nas próximas duas semanas.

Vacinação

Na próxima segunda-feira (22), a imunização no DF será ampliada. Idosos de 69, 70 e 71 anos poderão ir a um dos pontos de vacinação a partir de 13h para receber a primeira dose da vacina.

A ampliação foi possível porque, neste sábado (20), o DF recebeu, ao todo, 48,2 mil doses de vacinas contra a covid-19 (48 mil da Coronavac e 250 da vacina de Oxford). Os idosos não precisarão agendar a vacinação: é só chegar no posto e tomar a vacina.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, assegurou que há doses suficientes para as 42.924 pessoas que começarão a ser vacinadas na segunda. Além dos idosos, mais profissionais de saúde serão incluídos na imunização a partir da próxima semana. No caso deles, será preciso agendar pelo site vacina.saude.df.gov.br.