Vídeos: bolsonaristas se reúnem na Esplanada para desejar feliz aniversário ao presidente

Bolsonaro completa 66 anos neste domingo (21)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram à Esplanada dos Ministérios fazer uma carreata para comemorar o aniversário do chefe do Executivo brasileiro. Bolsonaro completa 66 anos neste domingo (21).

Ostentando bandeiras e roupas em verde e amarelo, os manifestantes se concentraram próximo ao Museu da República e, por volta de 10h, saíram rumo à Esplanada. A Polícia Militar (PMDF) esteve no local e registrou em vídeos a carreata.

Em uma das filmagens, uma apoiadora fala em protestar “contra a ditadura dos governadores”. Bolsonaro tem criticado estados e municípios por medidas de precaução à covid-19, como lockdown e toque de recolher.

O trânsito não está completamente interditado. Apenas duas faixas sentido Palácio da Alvorada foram bloqueadas para os manifestantes. Outras três estão liberadas.