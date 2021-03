DF registra 1.080 novos casos e 27 mortes por covid neste domingo (21)

Já foram registrados 328.902 casos desde o início da pandemia. 5.382 vidas já foram perdidas em decorrência da doença

O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde mostra que foram registrados mais 1.080 casos e 27 mortes por covid-19 no Distrito Federal neste domingo (21).

Quanto aos óbitos, oito deles ocorreram hoje e 19 em dias passados, mas a causa da morte só foi confirmada neste domingo (21).

Em relação aos casos, já foram registrados 328.902 desde o início da pandemia. 16.248 dos pacientes estão com o vírus ativo no corpo, com condições de transmiti-lo. 5.382 vidas já foram perdidas em decorrência da doença.

Vacinação

Na próxima segunda-feira (22), a imunização no DF será ampliada. Idosos de 69, 70 e 71 anos poderão ir a um dos pontos de vacinação a partir de 13h para receber a primeira dose da vacina.

A ampliação foi possível porque, neste sábado (20), o DF recebeu, ao todo, 48,2 mil doses de vacinas contra a covid-19 (48 mil da Coronavac e 250 da vacina de Oxford). Os idosos não precisarão agendar a vacinação: é só chegar no posto e tomar a vacina.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, assegurou que há doses suficientes para as 42.924 pessoas que começarão a ser vacinadas na segunda. Além dos idosos, mais profissionais de saúde serão incluídos na imunização a partir da próxima semana. No caso deles, será preciso agendar pelo site vacina.saude.df.gov.br.