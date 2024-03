Páscoa 2024: Comércio do DF espera alta de 5,5% nas vendas de chocolates

Mesmo com o crescimento, os tradicionais ovos de Páscoa estão mais caros, e o brasiliense deve optar mais pelas barras de chocolate

A expectativa com as vendas de chocolates para a Páscoa no comércio do Distrito Federal segue em alta. O setor espera um aumento mínimo de 5,5%, e máximo de 6,7% nas vendas, frente aos 3,7% registrados em 2023. O crescimento é fruto de um melhor cenário econômico e crescente procura dos brasilienses por barras de chocolate.

Mesmo com a possibilidade de alta nas vendas, os tradicionais ovos de Páscoa estão mais caros este ano. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista do DF (Sindivarejista), Sebastião Abritta, a indústria aumentou em até 19% o valor dos ovos de Páscoa. Para fugir do aumento, a dica é pesquisar bastante, optar pelas barras de chocolate, caixas de bombons ou pelos ovos caseiros.

De acordo com os dados do Sindivarejista, os chocolates marrons seguem como os preferidos dos brasilienses, sendo escolhidos por 75%. Já os outros 25% preferem chocolates brancos. No comércio da capital federal, o consumidor pode encontrar ovos de diferentes valores: há ovos desde R$ 25,00 (80 gramas) até R$ 415,00 (755 gramas). Além disso, é possível encontrar barras por R$ 20,00. Os cartões de crédito e débito poderão responder por 79% das compras, contra 66% da Páscoa de 2023.

Para o presidente do Sindivarejista, o importante para o comércio do DF, é que o consumidor esteja comprando, seja os ovos tradicionais, barras, bombons ou ingredientes para fazer o seu próprio ovo. Dessa forma, a economia cresce e o brasiliense contribui para geração de emprego e renda na capital. “O importante é que o consumo de chocolate na Páscoa vem crescendo, e dessa forma a data comemorativa movimenta a economia do DF”, disse Abritta.

“Aquele consumidor que não conseguir adquirir o ovo, ele vai conseguir uma barra de chocolate ou uma caixa de bombom. Uma coisa que está acontecendo muito no mercado é o crescimento dos ovos artesanais, isso faz com que as barras de 1kg e 5kg saiam mais, além dos chocolates para produzir recheios”, comentou o presidente do Sindivarejista.

Abritta citou ainda que a procura maior por barras de chocolate já foi sentida pelo setor desde o ano passado: “A indústria e os lojistas investem muito na Páscoa, mas devido ao aumento da indústria no preço dos ovos, o consumidor está migrando para outras alternativas. Essas alternativas também são importantes para o consumo e para a manutenção do comércio. Desde 2023, a indústria está aumentando os ovos e o consumidor começou a optar mais pela barra e caixa de bombom”.

Ao Jornal de Brasília, a dona da Casa de Chocolate, localizada nos fundos do Conic, Daniela Vieira, falou sobre a procura dos brasilienses por produtos alternativos: “As pessoas chegam na loja a procura dos ovos, mas como os ovos estão a cada ano mais caros, o brasiliense tomou gosto por preparar o seu próprio ovo e rechear. O ovo de Páscoa virou mesmo uma arte, cada um faz o seu. Para competir com isso, as indústrias vêm buscando a cada dia mais trazer personagens nos ovos. Mas o brasiliense acaba convencendo o filho a optar pelo ovo caseiro”.

Em relação a procurar pelos chocolates, Daniela está otimista: “A procura pelo chocolate dura o ano inteiro, ainda não estamos sentindo o agitamento da Páscoa, mas isso ocorre mais na última semana. Porém, já estamos vendo as pessoas pesquisando os valores e analisando as opções. Quem vier à Casa do Chocolate, vai encontrar promoções, e além disso nós temos a opção de cada um fazer o seu ovo. Nós temos aqui na loja aula ensinando as pessoas a fabricarem os seus ovos, além das lives no nosso YouTube. Temos forminhas e embalagens, ou seja, tudo que a pessoa precisa”.

A consultora ótica, Michelle Melo, 43 anos, não deixou para a última hora e encheu o carrinho com ovos, barras e bombons: “Estou comprando hoje para os funcionários da empresa, mas ainda vou comprar para as crianças da família. Após a compra da empresa, a preferência é as crianças. Pelo que eu percebi, os preços estão um pouco mais acima do que no ano passado”.

“Mas eu escolhi comprar os ovos porque os caseiros dão um pouco mais de trabalho e eu não tenho muito tempo para fazer. Todo ano eu gosto de comprar ovos de Páscoa e chocolates, a compra para os sobrinhos é sagrada. A Páscoa nos traz um sentimento de gratidão e alegria. Quando eu chego com os ovos as crianças ficam muito alegres, e por isso, eu não deixo de comprar”, completou Michelle.