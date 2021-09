PMDF vai comprar sete drones

De acordo com a PMDF, o valor estimado para a aquisição dos aparelhos é de R$ 556.864,62

Nesta sexta-feira (10), o Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal reabriu um pregão eletrônico para comparar sete novas aeronaves remotamente pilotadas (drone quadricóptero), sensores e acessórios para os servidores.

De acordo com a PMDF, o valor estimado para a aquisição dos aparelhos é de R$ 556.864,62. A nova tecnologia é usada no auxílio das operações das melhores forças de segurança do mundo.

PMDF prende duas armas de fogo em Planaltina

Um homem de 33 anos foi preso pela equipe do GTOP 34 com uma arma de fogo, por volta das 22h desta quinta-feira (9), em Planaltina.

Os policiais militares do 14°Bpm foram informados que no Arapoanga havia um homem em um Fiat Punto disparando em via pública. Os militares foram ao endereço e o suspeito ficou nervoso ao ver a viatura.

Ao abordá-lo foi encontrado um revólver calibre .38 com 3 cartuchos de munição intactos e dois deflagrados.

O homem assumiu a posse da arma e foi conduzido para a 16ª Delegacia de Polícia.

Mais tarde a equipe patrulhava a região quando viu que um homem, ao ver a viatura jogou algo no chão e correu para um matagal. Ao se aproximarem, a equipe percebeu que o objeto era um revólver calibre .38 com 6 cartuchos de munição. A arma foi entregue na 16ª Delegacia de Polícia.