Parque das Copaíbas oferece trilhas, mirante e cachoeira para ciclistas

Guia S2 na Trilha desbrava os 4,3km do local em meio a mata de galeria e oito nascentes no Lago Sul. Trilha atende todos os níveis de ciclistas

Tá a fim de fazer uma trilha a pé ou de bicicleta e não quer ir longe? Nem precisa sair do quadradinho. É só ir até o Lago Sul para desfrutar de um paraíso urbano com 73 hectares de fauna e flora típicas do Cerrado.

O Guia S2 na Trilha visitou o Parque Distrital das Copaíbas, localizado entre as QLs 26 e 28, a menos de 10 quilômetros do centro de Brasília. Os 4,3 quilômetros de trilhas que cortam a unidade de conservação passam por nascentes, poços, uma pequena cachoeira e um mirante com uma vista da Ponte JK de tirar o fôlego.

O Copaíbas está sendo planejado pelo Governo do Distrito Federal como um parque modelo para outras unidades na capital. Ele está dentro de Zona Urbana de Consolidação e pertence à Área de Proteção Ambiental (APA) do Lago Paranoá. As invasões de grileiros que se multiplicavam dentro do parque foram retiradas, e agora o espaço é todo destinado para o lazer e o esporte.

Todas as trilhas são muito bem sinalizadas e atende a quem gosta de praticar trekking ou MTB. Há muitas espécies de plantas típicas do Cerrado muito bem preservadas e o parque abriga ainda o Córrego das Antas.

O percurso passa por single tracks, estradas de terra e downhills (descidas) muito técnicas. No meio do rolé, há um mirante no ponto mais alto de onde é possível apreciar uma vista incrível da Ponte JK enquanto descansa as canelas. Depois é só descer até a beira do lago para um mergulho.

Paulo Galvão e Abdou Ghazal não deram vida fácil ao bikerrepórter Afonso Ventania e o levaram até o limite. Speedeiro de coração, Ventania caiu uma vez e precisou descer da bike algumas vezes para subir ou descer os trechos mais técnicos.

Para viver uma experiência diferente nas trilhas urbanas, foram usadas bicicletas elétricas de pedal assistido e uma bicicleta convencional, sem motor.

A Impact E-Trail, bicicleta elétrica de pedal assistido desenvolvida totalmente no Brasil pela Sense, foi testada ao extremo no Parque das Copaíbas e aprovada com louvor. Construída em alumínio, ela tem suspensão dianteira, freios a disco hidráulico, câmbio Shimano de 12v e um motor super potente para garantir o impulso necessário para a diversão.

A bateria integrada oferece uma autonomia extensa para todos os tipos de percurso. O interessado em fazer um teste na bicicleta basta procurar a S2 Bike Shop, na 412 Sul, e agendar um horário.

As trilhas sofreram um pouco no período chuvoso e devem receber manutenção agora no tempo de seca. O GDF pretende implantar guarita de vigilância, banheiros, bancos e mais lixeiras ao longo de todo o caminho.

Assista ao vídeo abaixo: