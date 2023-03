Parque Águas Claras oferece atividades físicas gratuitas à população

As atividades acontecem na quadra poliesportiva, ao lado da administração da unidade de conservação, e são orientadas por professores

O Parque Ecológico Águas Claras, administrado pelo Instituto Brasília Ambiental, está oferecendo atividades gratuitas de treinamento funcional, alongamento, caminhadas e corridas para jovens e adultos de Águas Claras e Taguatinga. A ação é uma parceria com o Programa Escola Comunidade/Ginástica nas Quadras (PGinQ) da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

As atividades acontecem na quadra poliesportiva, ao lado da administração da unidade de conservação, e são orientadas por professores habilitados da SEEDF que conscientizam os participantes, por meio de práticas corporais, sobre a importância da atividade física. Os interessados podem realizar a inscrição no local.

Confira a grade de horários:

Segunda-feira

7h / 16h45 / 18h

Terça-feira

18h

Quarta-feira

7h / 16h45

Quinta-feira

18h

Sexta-feira

7h / 16h45

Qualidade de vida – O PGinQ é desenvolvido na comunidade escolar por meio de práticas de atividade física orientada com foco na promoção da saúde, na prevenção de doenças associadas ao sedentarismo e na melhoria da qualidade de vida da comunidade, além de incentivar o convívio social.

Atualmente, está presente em 12 regionais de ensino, atendendo estudantes e comunidade escolar a partir dos 15 anos de idade durante o ano letivo. No Parque de Águas Claras, as aulas do primeiro semestre devem acontecer até 11 de julho, enquanto o segundo semestre está previsto para o período de 28 de julho a 21 de dezembro.

Dúvidas sobre o Programa Ginástica nas Quadras: 3264-0373.