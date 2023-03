Transporte público tem espaço exclusivo no Túnel de Taguatinga

Piso superior do complexo viário será dedicado ao BRT, com 14.960 m² de pavimento de concreto. Pista fará parte do Corredor Eixo Oeste

O Túnel de Taguatinga vai trazer mais mobilidade para quem depende do transporte público. Conhecido como boulevard, o piso superior do complexo viário ficará reservado para os ônibus de trânsito rápido (BRT). Os 14.960 m² de pavimento de concreto que vão ligar a Estrada Parque Taguatinga (ETPG) à Avenida Elmo Serejo devem reduzir em 40 minutos o tempo de viagem entre um ponto e outro. A pista exclusiva para ônibus do Túnel de Taguatinga faz parte do Corredor Eixo Oeste. O projeto de mobilidade urbana tem uma meta ambiciosa a cumprir: permitir que o usuário do transporte público vá do Sol Nascente à área central do Plano Piloto em apenas 30 minutos. Os recursos destinados ao programa viário superam os R$ 640 milhões. Com informações da Agência Brasília