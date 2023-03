Vias não pavimentadas são recuperadas no Jardim Botânico

As obras são executadas em bairros urbanos, acessos a escolas e na estrada que leva à cachoeira do Tororó

O Polo Leste do GDF Presente e a Administração Regional do Jardim Botânico estão, nesta semana, a recuperação de vias não pavimentadas da região administrativa (RA). As obras estão sendo executadas nas ruas 10, 11 e 12 do Bairro São Gabriel, no Núcleo Rural Tororó e nas proximidades do Conjunto Comercial Alfa Center. De acordo com o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso, foi possível recuperar estradas que apresentavam erosões causadas pelas chuvas.

“No bairro São Gabriel usamos 60 toneladas de restos da construção civil [RCC] doados pelo SLU [Serviço de Limpeza Urbana] na recuperação de dois quilômetros de vias. Na execução do serviço contamos com quatro caminhões trucados e duas pás carregadeiras”, explicou Leandro.

No Núcleo Rural Tororó, a via utilizada por motoristas, pedestres e ciclistas para chegar à cachoeira que dá nome à localidade estava em más condições. Os 3,5 km foram nivelados com o auxílio de uma motoniveladora. No acesso ao Conjunto Alfa Center, foram recuperados seis quilômetros de estrada.

O grupo dará início, agora, ao trabalho na estrada que leva à Escola Classe Jataí, localizada no Núcleo Rural do Barreiro, onde estudam cerca de 150 crianças. O percurso de aproximadamente seis quilômetros será nivelado com a utilização de RCC. Outra via do Jardim Botânico que será recuperada é a do contorno do Parque do Tororó.

O diretor de Ordenamento Territorial da Administração Regional do Jardim Botânico, Márcio Leão, disse que as obras na RA são decididas a partir de demandas da ouvidoria do GDF e de reuniões do administrador da cidade, Aderivaldo Cardoso, com os síndicos de condomínios. “A comunidade sempre é ouvida para que se decida sobre as obras a serem feitas no Jardim Botânico. Isso tem servido para melhorar a qualidade de vida dos moradores”, destacou.