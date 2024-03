Parceria proporciona a estudantes experiência no Poder Legislativo

Em 2024, a cerimônia de abertura do programa está prevista para 19 de março, no auditório da CLDF

O Programa Conhecendo o Parlamento, fruto do Acordo de Cooperação Técnica nº 01/2021 entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) e a Câmara Legislativa do DF (CLDF), permite aos estudantes da rede pública a oportunidade única de conhecer de perto o funcionamento do sistema legislativo e interagir com os representantes eleitos.

Apenas em 2023, 6.474 alunos e 572 professores da rede pública participaram do programa. Em 2024, a cerimônia de abertura do programa está prevista para 19 de março, no auditório da CLDF.

As inscrições para o programa estão encerradas em razão do preenchimento das vagas disponíveis. Mas, caso a escola tenha interesse em compor a lista de espera, pode enviar um e-mail para [email protected] com as seguintes informações:

. Nome da unidade escolar

. Nome e telefone do responsável pela solicitação

. Faixa etária dos estudantes

A parceria entre a Secretaria de Educação e a Casa Legislativa proporciona visitas guiadas, palestras educativas e encontros com parlamentares, oferecendo aos jovens uma compreensão prática do funcionamento do sistema democrático.

A ação visa não apenas enriquecer o aprendizado dos jovens, mas também fortalecer a formação de cidadãos engajados e conscientes ao envolvê-los em discussões construtivas sobre o papel dos legisladores, a importância da participação cidadã e o impacto das decisões políticas em suas vidas cotidianas.

A parceria entre a CLDF e a SEEDF oferece aos estudantes do ensino fundamental (anos iniciais e anos finais) e do ensino médio os projetos Cidadão do Futuro e Jovem Cidadão, respectivamente. Eles têm como objetivo contribuir para formação política dos estudantes, com foco no exercício da cidadania; entre outras ações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília