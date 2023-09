Parceria para atendimento de famílias em vulnerabilidade é renovada

A Sedes intensificou a atuação da equipe móvel, responsável por levar os serviços socioassistenciais a comunidades rurais

A Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) renovaram, nesta quinta-feira (21), a parceria que ampliou o atendimento socioassistencial às famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas com maior dificuldade de acesso às unidades da pasta.

“A Defensoria Pública do DF é, e sempre será, parceira em ações que levam dignidade, cidadania e atendimento de qualidade às pessoas do DF, principalmente aquelas que mais precisam da atuação do Estado”, enfatiza o defensor público-geral, Celestino Chupel.

Em meio ao intenso fluxo nas portas do Centros de Referência da Assistência Social (Cras), a Sedes intensificou a atuação da equipe móvel, conhecido como Cras Móvel e responsável por levar os serviços socioassistenciais a comunidades rurais e aquelas com dificuldade de deslocamento até uma unidade fixa. Na época, a Defensoria ofereceu um ônibus para a realização dessas ações e um espaço físico para ponto de suporte para os profissionais.

“Foram iniciativas fundamentais para que pudéssemos reduzir as filas e, principalmente, levar atendimento a quem tinha, por algum motivo, dificuldade de locomoção”, destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Cras Móvel

Com 23 servidores, entre agentes e especialistas, o Cras Móvel atua de forma itinerante entre 200 e 300 atendimentos por semana, em lugares como zonas rurais e regiões carentes. É fundamental destacar que o cidadão não deve ir diretamente ao Cras Móvel. É preciso agendar o atendimento via 156 ou pelo site da Sedes, assim como as demais unidades.

Durante as ações, os especialistas e agentes sociais fazem uma acolhida coletiva para explicar sobre a política socioassistencial e sobre os direitos sociais de cada um. Depois disso, começa uma entrevista individualizada, quando é estudado cada caso.

Formada no fim de 2021, a equipe de atendimento móvel desempenha atuação itinerante com profissionais que fazem intervenções nas comunidades mais vulneráveis e, geralmente, mais afastadas no Distrito Federal que têm dificuldade de deslocamento até as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

