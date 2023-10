Parceria levará Na Hora Móvel a portas de escolas

O objetivo é facilitar a emissão do título de eleitor aos estudantes de 15 a 17 anos que desejarem obter o documento

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) deu mais um passo em prol da cidadania. Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica para parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) levará a Unidade Móvel do Na Hora às portas de escolas das redes pública e privada do DF.

O objetivo é facilitar a emissão do título de eleitor aos estudantes de 15 a 17 anos que desejarem obter o documento. O acordo foi assinado pela secretária de Justiça e Cidadania do GDF, Marcela Passamani, e o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati.

Marcela Passamani afirma que integrar o Programa Eleitor do Futuro é uma conquista a mais para os jovens do Distrito Federal. “Facilitar o acesso à emissão do título de eleitor aos estudantes de 15 a 17 anos por meio da Unidade Móvel do Na Hora é permitir que futuramente estejam envolvidos nos processos democráticos”, explica a secretária.

Eleitor do Futuro

O programa Eleitor do Futuro tem por objetivo promover a inclusão social, política e econômica por meio de reflexões sobre os direitos e deveres dos cidadãos em um contexto social e democrático. Realizado em instituições educacionais que integram as redes pública e privada de ensinos do DF, as atividades são realizadas pelas escolas, mobilizando os estudantes para formação de chapas com candidaturas pautadas em temas de relevância social.

Simulação das eleições majoritárias são realizadas nas escolas, com a utilização de título eleitoral fictício e de urnas eletrônicas. O resultado é divulgado pelo tribunal para toda a comunidade escolar e os partidos vencedores são convidados para a cerimônia de diplomação, com outorga da presidência da Corte.

‍ Na Hora

No mesmo dia também foi assinado documento para ampliar o Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2022, que visa expandir o atendimento à população nos Postos do Na Hora em relação aos serviços da Justiça Eleitoral. Além da Rodoviária de Brasília, onde os serviços já são oferecidos, as Unidades do Na Hora Ceilândia e Sobradinho e ainda a Unidade móvel, terão esses atendimentos.

O ato também vai viabilizar o serviço da Justiça Eleitoral no Programa de responsabilidade da Sejus, o GDF Mais Perto do Cidadão, e em atendimentos itinerantes feitos pela Unidade Móvel do Na Hora. As iniciativas firmadas pela Sejus e pelo TRE-DF visam facilitar o acesso do cidadão do Distrito Federal aos serviços da Justiça Eleitoral.

*Com informações da Agência Brasília