Desligamento de água afetará área central de Brasília neste sábado (28)

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual

O fornecimento de água será interrompido em endereços do Plano Piloto, neste sábado (28). As interrupções ocorrerão para que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) faça serviços de melhorias no abastecimento da região.

Das 8h30 às 20h30, o desligamento será nos seguinte endereços: Supremo Tribunal Federal (STF) e Anexo, Praça dos Três Poderes, Panteão da Pátria e da Liberdade – Memorial Tancredo Neves, Tribunal de Contas da União e Anexo, Palácio Itamaraty e Anexo, Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados e Anexos, Procuradoria-Geral da República e SCES Trecho 3, SAFS.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. Mais informações pelo número 115.

*Com informações de Rafaela Atta, da Agência Brasília