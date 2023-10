Sexta chega com chuva em Brasília

Apesar da chuva, a temperatura ainda é de calor no DF. Com máxima prevista para 30 °C e mínima de 20 °C

A sexta-feira (27) chegou com chuva no Distrito Federal. Pancadas de água foram registradas na capital e aliviaram um pouco do calor que atinge o Planalto Central e diversas outras regiões do país.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmou que a previsão é de que as pancadas rápidas continuem caindo durante a tarde e a noite, mas não serão intensas.

Apesar da chuva, a temperatura ainda é de calor no DF. Com máxima prevista para 30 °C e mínima de 20 °C.