Para obras, via em Vicente Pires será interditada a partir do dia 29

A Avenida da Misericórdia, em Vicente Pires, será interditada a partir de 29 de maio para dar continuidade às obras de infraestrutura e urbanização da área. A ideia é aproveitar o período de seca para dar mais agilidade às ações. O investimento total será de R$ 58,8 milhões. As principais vias contempladas com as obras serão a Avenida do Contorno, Avenida da Misericórdia e rua Flor da Índia.

Serão implantados mais de 12 mil metros lineares de rede de drenagem, como forma de evitar o acúmulo de água da chuva nas ruas, visando solucionar possíveis alagamentos. Além disso, serão pavimentados mais de 83 mil m², e construídos mais de 7 mil metros lineares de calçada.

Durante o período de interdição, rotas alternativas estarão disponíveis para acesso à região. A Administração Regional de Vicente Pires divulgará em breve os desvios e opções de trajeto para minimizar os impactos durante a obra.

*Com informações da Administração Regional de Vicente Pires

Agência Brasília