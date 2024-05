Boulevard do Rei Pelé recebe mais oito linhas de ônibus

A partir desta segunda-feira (27), mais oito linhas de ônibus vão começar a transitar pelo corredor exclusivo do Boulevard do Túnel Rei Pelé. Segundo a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), serão cinco linhas operadas exclusivamente pela BsBus (322.2, 0.385, 0.918, 334.4, 920.4) e outras três cuja operação é compartilhada com a empresa Urbi (0.841. 0.844 e 0.845).

Com as novas linhas, os serviços deixam de passar pelas paradas que ficam nas vias marginais. O chefe da pasta, Zeno Gonçalves, explica que, para implementar a novidade, a pasta determinou às empresas a aquisição de novos veículos, com portas em ambos os lados. “Com isso, garantimos mais segurança, conforto e reduzimos o tempo de deslocamento para o passageiro, já que essas linhas passam a funcionar no corredor exclusivo do túnel”, completa.

Serão mais 37 coletivos equipados com portas em ambos os lados passando pelo corredor exclusivo do Rei Pelé, o que representa mais 111 viagens nos dias úteis, 60 aos sábados e 39 aos domingos. Ao todo, serão 32 linhas com uma frota total de 134 veículos circulando pelo local, vindo da Avenida Elmo Serejo, da Samdu Sul e da Comercial Norte.

Atualmente, o Boulevard do Rei Pelé beneficia cerca de 52 mil passageiros todos os dias. “A faixa central disponibiliza os recuos (baias) para os ônibus. Isso representa mais segurança para as pessoas, já que os coletivos não obstruem o trânsito caso precisem parar para embarcar ou desembarcar passageiro”, acrescenta o subsecretário de Operações da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Márcio Antônio de Jesus.

A aquisição dos novos ônibus com portas em ambos os lados vai ainda permitir que as linhas 0.413 e 413.2, também operadas pela BsBus, passem a trafegar pela faixa exclusiva da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), proporcionando viagens mais rápidas para os passageiros de Brazlândia, que terão mais opções de embarque e desembarque ao longo da via.

Novos locais embarque

Além do reforço dos serviços, os passageiros que utilizam os ônibus que passam pelo Boulevard do Rei Pelé vão passar a fazer o embarque de acordo com o destino das linhas. Para facilitar a identificação dos usuários, a Semob implantará, na próxima semana, totens com informações relativas às linhas que param em cada uma das quatro paradas localizadas no corredor exclusivo do boulevard, agrupadas por destino, com a seguinte divisão:

→ Parada 1 – Rodoviária do Plano Piloto;

→ Parada 2- W3 Sul;

→ Parada 3 – W3 Norte;

→ Parada 4 – Setores de Indústria e Abastecimento e de Armazenagem Norte (SIA/SAAN).

Dessa forma, os usuários devem ficar atentos à sinalização para embarcar corretamente de acordo com o destino de cada linha.

Boulevard do Túnel Rei Pelé

A partir desta segunda (27), as linhas abaixo passam a operar no corredor exclusivo, deixando de atender às paradas das marginais:

→ 0.385: QNR 5 (P1 Norte – P1 Sul) / Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – Eixo). Empresa BsBus

→ 322.2: Setor M (QNL-QNJ)/Rodoviária do Plano Piloto (Eixo). Empresa BsBus

→ 0.918: Setor O (Via O2)/M Norte /SIA Trecho 3/Cruzeiro/Sudoeste. Empresa BsBus

→ 334.4: QNR / Sol Nascente (Trecho 3)/ P 2 Norte/ Rodoviária do Plano Piloto (EPTG – Eixo). Empresa: BsBus

→ 920.4: Setor O (Cond. Privê – Via Leste)/EPTG/Via Eixo/Esplanada/Rodoviária Plano Piloto. Empresa: BsBus

→ 0.841: Samambaia Sul (1ª Avenida)/SIA/Cruzeiro/SAAN. Empresa: BsBus/Urbi

→ 0.844: Samambaia Norte (2ª Avenida)/SIA/Cruzeiro/SAAN. Empresa: BsBus/Urbi

→ 0.845: Samambaia Sul (2ª Avenida)/SIA/Cruzeiro/SAAN. Empresa: BsBus/Urbi

As informações são da Agência Brasília