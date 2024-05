Hospital de São Sebastião recebe R$ 4,2 milhões para projeto de construção

Nesta quarta-feira (22), os recursos necessários para construção do Hospital de São Sebastião (HSS) foram reforçados durante reunião entre a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, e o deputado distrital Rogério Morro da Cruz. O parlamentar destinou emenda para custeio do projeto de construção da futura unidade hospitalar.

O processo licitatório, em fase de instrução, prevê um investimento total de R$ 157 milhões – já considerando o custo dos equipamentos. A destinação proposta pelo parlamentar no valor de R$ 4,2 milhões alcança o montante referente aos projetos estruturais da edificação.

Sob o regime de contratação integrada, a empresa vencedora do certame público será responsável por elaborar e desenvolver os projetos arquitetônicos e complementares, executar obras e serviços de engenharia, fornecer bens e realizar as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

“Este é mais um passo importante para o avanço da contratação. Esta unidade hospitalar com 100 novos leitos irá contribuir para o alívio da pressão assistencial na região, além de levar atendimento de qualidade para mais perto do cidadão”, explica o assessor de Gestão Estratégica e Projetos (Agep), Vinicius Lopes de Lima.

Cem novos leitos

O primeiro hospital da região administrativa de São Sebastião terá capacidade para 100 leitos, sendo 60 dedicados à clínica médica adulta, 30 ao público infantil e dez leitos de UTI pediátrica. Localizada no Alto Mangueiral, na Vila do Boa, a construção contará com 17 mil metros quadrados, com inauguração prevista para 2026.

*Com informações da Agência Brasília.