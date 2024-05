Metrô-DF prioriza doações de materiais de limpeza para o RS

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) solicitou à população que priorize em suas doações às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul materiais de limpeza, itens de higiene pessoal e cestas básicas. Temporariamente, está suspensa a coleta de roupas e água mineral nas estações que funcionam como ponto de coleta.

A medida segue orientação dos organizadores da Campanha Brasília pelo Sul, do GDF, que estão em contato permanente com as equipes voluntárias e demais órgãos estratégicos do RS. Desta forma, é possível alinhar as ações de logística e apoio com as maiores necessidades das pessoas atingidas.

Brasília pelo Sul

O governador Ibaneis Rocha determinou, no dia 7 deste mês, a criação de um comitê de emergência para arrecadação de doações destinadas ao Rio Grande do Sul.

O grupo é responsável por receber, planejar e coordenar a campanha de arrecadação das doações. As ações do comitê serão gerenciadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, coordenada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

Quem tiver interesse em ajudar pode levar as doações para os pontos de coleta nos grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), nas administrações regionais, nas estações do Metrô e na Base Aérea de Brasília.

As informações são da Agência Brasília