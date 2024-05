Para obras, faixa próxima ao viaduto do Setor Policial Sul será interditada no fim de semana

Nos próximos sábado (25) e domingo (26), a faixa mais à esquerda da via localizada nas proximidades do viaduto que passa sobre o Setor Policial Sul ficará bloqueada para o tráfego de veículos. O trecho interditado terá 60 metros de extensão. No local, serão executados os últimos metros da rede de drenagem prevista para a região. Nos dois dias, a interdição começa às 8h e termina por volta das 16h.

Dos 500 metros de galerias previstos no projeto de implantação do corredor de ônibus, que vai do Setor Policial ao Terminal Asa Sul, 420 metros estão concluídos. “Em virtude das obras, estamos reforçando o sistema de drenagem desta região. Para a execução dos últimos metros, vamos precisar interditar parcialmente a via”, explica Erinaldo Sales, subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF).



Além da rede de drenagem, está em andamento o rebaixamento de dois taludes – dos 19 mil metros cúbicos de escavação previstos, cerca de 10 mil metros cúbicos já foram retirados. “Esse rebaixamento tem como objetivo garantir a visibilidade dos motoristas que transitam pela região”, esclarece o subsecretário.

A próxima etapa da obra consiste na implantação do corredor exclusivo para ônibus. “Nos próximos dias, vamos iniciar a concretagem da via que dá acesso ao Terminal Asa Sul. Sobre o pavimento existente, vamos utilizar 10 cm de concreto compactado com rolo (CCR) e 23 cm de espessura de pavimento em concreto”, conclui Sales.

*Com informações da SODF