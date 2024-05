Pastor é preso suspeito de abusar sexualmente e financeiramente de fiéis

Um pastor evangélico foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal na madrugada desta quarta-feira (22). O religioso, de 41 anos, abusava da fé das fiéis de sua igreja, alegando ter “revelações” sobre futuros trágicos envolvendo a morte de parentes das vítimas. Para evitar esses supostos eventos, ele exigia que as fiéis realizassem sexo oral e mantivessem relações sexuais com ele.

A Operação Jeremias 23, que remete a uma passagem bíblica sobre falsos profetas, foi conduzida pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia). As investigações revelaram que o pastor, que pregava em uma igreja evangélica de Samambaia e possuía 30 mil seguidores no Instagram, utilizava sua influência para explorar sexualmente e financeiramente as frequentadoras do templo.

Conforme as investigações, o pastor era considerado um profeta pela comunidade religiosa, devido à sua suposta habilidade de ter revelações que se realizavam. Com esse prestígio, ele abordou uma das vítimas, uma fiel de sua igreja, e afirmou ter tido uma visão de que a esposa dela iria morrer.

Para satisfazer seu desejo sexual, o pastor convenceu a vítima de que “Deus” havia ordenado que ele salvasse a esposa do obreiro da morte. A “revelação” envolvia a realização de “sete unções” que teriam o poder de quebrar a “maldição” e salvar a mulher. Essas unções precisavam ser feitas nas partes íntimas. Temendo as ameaças do religioso, a esposa do fiel acabou cedendo e manteve relações sexuais com o pastor.

Além de explorar sexualmente os membros de sua igreja, o pastor também obtinha benefícios financeiros deles. Utilizando a mesma tática, ele ameaçava os fiéis com previsões de que um ente querido morreria ou ficaria incapacitado, e, em seguida, exigia que fizessem grandes doações à igreja para evitar tais desastres.