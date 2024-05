MPDFT desmantela quadrilha de grileiros no DF

Promotores do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) iniciaram, na manhã desta quarta-feira (22), uma ampla operação para desmantelar uma quadrilha de grileiros que operavam no Altiplano Leste, uma área valorizada do Distrito Federal, próxima à Ponte JK.

As investigações foram coordenadas pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (2ª Prourb), em colaboração com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A operação inclui a execução de 18 mandados de busca e apreensão dirigidos a indivíduos, empresas imobiliárias e corretores de imóveis. Destes, 17 mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal e um em Goiânia, Goiás.