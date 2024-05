PMDF prende trio e apreende 90 porções de cocaína

Na noite da última terça feira (21), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) efetuou a prisão de três suspeitos em uma operação de combate ao tráfico de drogas, realizada pelas equipes do GTAM ALFA do Batalhão de ROTAM. A ação resultou na apreensão de 90 porções de cocaína.

A operação teve início após uma denúncia anônima de um transeunte, que indicou um ponto de venda de drogas na região. Com base na informação recebida, os policiais se deslocaram ao endereço mencionado e confirmaram a ocorrência de atividade ilícita.

O trio foi detido, e a droga foi apreendida. Os suspeitos foram encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas), onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.