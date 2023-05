O retorno no sentido Núcleo Bandeirante, logo após a passarela, em frente à cidade, será fechado

O Departamento de Estradas de Rodagens (DER) realizará, a partir das 10h da próxima segunda-feira (08), um desvio na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) para dar sequência à obra do viaduto do Riacho Fundo.

O motorista que circula pela via e deseja retornar para Samambaia deverá fazer o balão dos Bombeiros, a cerca de 500 metros de distância do retorno. A mudança é necessária para a construção de um desvio de 120 metros no canteiro central da via. As três faixas de trânsito atuais da rodovia serão deslocadas para a esquerda do motorista e construídas no que hoje é o canteiro central.

“A interdição é necessária para a escavação para o posicionamento das ferragens e posterior concretagem da laje do viaduto. O trecho receberá as sinalizações adequadas com orientações para os motoristas”, explica Sandra Martins, engenheira do DER responsável pela obra da trincheira.

Viaduto do Riacho Fundo

Erguido ao longo da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), o elevado terá um investimento total de R$ 22,3 milhões do GDF e vai beneficiar mais de 90 mil motoristas que circulam diariamente pela rodovia.

O conhecido balão da EPNB, por onde hoje os moradores entram no Riacho Fundo, será eliminado após a inauguração do viaduto, o que proporcionará mais fluidez ao trânsito.

