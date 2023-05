BR-020 será interditada para obra em passarela de pedestre

Para a execução desta ação, será necessária a interdição de aproximadamente 300 metros das duas faixas de rolamento da BR-020

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) vai instalar, na manhã deste domingo (07), a última parte da estrutura metálica da passarela de pedestres que está em construção no km 21,5 da BR-020, ao lado do Itiquira Shopping, em Planaltina. O serviço está agendado para ser executado entre 8h e 13h.

Para a execução desta ação, será necessária a interdição de aproximadamente 300 metros das duas faixas de rolamento da BR-020, no trecho da construção, no sentido Brasília/Planaltina.

Os motoristas serão conduzidos para a pista marginal, ao lado do Posto Itiquira. Após o final do trecho interditado, os veículos serão redirecionados para a via expressa.

Após essa fase, os serviços a serem executados são a instalação do piso, alambrados e rampas de acessibilidade e a pintura da estrutura.

A obra de construção da passarela na BR-020, na altura do Itiquira, teve início em janeiro deste ano, com investimento de R$ 3,5 milhões.

A primeira estrutura metálica da passagem foi instalada em 2 de abril, no sentido Planaltina/Brasília.

Quando concluída, a passarela vai beneficiar aproximadamente 20 mil pedestres da região dos condomínios Mestre D’Armas, Itiquira e Nova Esperança.

