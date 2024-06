Papiloscopistas desvenda impressão digital em cédula de R$ 100

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) é amplamente reconhecida por sua eficiência na resolução de crimes, uma reputação que se deve tanto à atuação dos policiais quanto ao trabalho minucioso das equipes periciais. Um exemplo recente dessa competência veio à tona com a revelação de uma impressão digital em uma cédula de dinheiro, um desafio significativo devido à complexidade do material.

Papiloscopistas do Laboratório de Exames Papiloscópicos do Instituto de Identificação (II/PCDF) conseguiram revelar uma impressão digital em uma nota de papel-moeda nacional. Esse tipo de análise é particularmente difícil devido à composição do papel utilizado nas cédulas.

Para a revelação da impressão, foi utilizado o reagente químico Ninidrina, apropriado para superfícies porosas. “Esse reagente interage com os aminoácidos presentes nos resíduos das impressões papiloscópicas”, explicou Marcos Antônio Paulino, diretor da Divisão de Exames Laboratoriais (DIVLAB/II/PCDF). A impressão digital foi capturada fotograficamente com o auxílio de luz forense azul e filtro amarelo.

Após a revelação, a impressão digital foi analisada pelos especialistas da Seção de Exames Papiloscópicos Avançados (SEPA) e comparada com os dados do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS). Essa análise permitiu a identificação da pessoa que havia manipulado a cédula. “Revelar impressões digitais em papel-moeda é extremamente difícil devido às características do material. Este é o primeiro caso na PCDF em que conseguimos revelar e identificar uma impressão digital em dinheiro”, destacou Paulino.