PCDF cumpre mandados de busca e apreensão contra empresários em Brazlândia

Nas primeiras horas desta quinta-feira (13/6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou a terceira fase da Operação Colombo, com equipes nas ruas para cumprir mandados de busca e apreensão. A ação mira dois empresários suspeitos de repassar dinheiro ao ex-administrador de Brazlândia, Marcelo Gonçalves da Cunha, por meio de contratos de locação de tendas, estruturas metálicas e equipamentos de som e iluminação para três grandes eventos na região administrativa.

Segundo a investigação da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), em 2022, Marcelo Gonçalves, que também foi chefe de gabinete do deputado distrital Iolando (MDB) antes de deixar o cargo devido ao escândalo, teria recebido valores dos empresários em questão.

Os eventos sob investigação incluem o Aniversário de Brazlândia – 89 anos, ocorrido de 2 de junho a 2 de julho de 2022; a 26ª edição da Festa do Morango, realizada de 2 a 11 de setembro de 2022; e o Réveillon da cidade, que aconteceu de 28 a 31 de dezembro de 2022. Os mandados de busca foram executados em Samambaia, Vicente Pires e Cidade Ocidental, no Entorno do DF.