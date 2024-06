Líder de quadrilha que aplicava o golpe da falsa central de segurança bancária é capturado no Gama

Na manhã desta quarta-feira (12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu capturar um homem procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por envolvimento em organização criminosa e fraude a instituições financeiras. A operação foi realizada em conjunto entre a ALI do 20° Batalhão e equipe e a ROTAM.

A prisão ocorreu após o compartilhamento de informações entre a ALI e outros grupos policiais, o que levou à localização do suspeito. O homem, identificado como o mentor e último integrante não localizado de uma quadrilha especializada em golpes financeiros, foi encontrado no Gama-DF.

A captura aconteceu sem incidentes e o suspeito foi imediatamente levado para a 20ª Delegacia de Polícia do Gama, onde agora está à disposição da justiça.

A operação foi considerada um sucesso pelas autoridades, resultando no cumprimento de um mandado de prisão crucial para desmantelar a quadrilha. As equipes de apoio que contribuíram para a ação foram a ALI do 20° BPM e a ROTAM.