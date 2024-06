DF amanhece com temperatura mais baixa do ano

O frio segue na capital federal e nesta quarta-feira (13) os termômetros registraram o dia mais gelado do ano. Como de costume, o menor registro foi na Região Administrativa do Gama, onde os ponteiros marcaram 9,9º C, sendo então a menor temperatura de 2024 até o momento.

Antes da data de hoje, o dia mais frio do ano foi no dia 31 de maio, quando se registrou 10ºC, também na RA do Gama. Planaltina registrou 11 º C, Paranoá 14º C e o Plano Piloto 17º C.

Apesar da queda de temperatura, a umidade acabou diminuindo nesta manhã, sendo de apenas 60%. Nos últimos dias, os dias estavam amanhecendo com 80 e 90%. A mínima da umidade pode chegar até 40%, fazendo com que o Inmet emita alerta laranja de baixa umidade.

O Inmet faz a recomendação de que a população se hidrate e evite exercícios físicos durante os horários de 10h até 16h.

A previsão de hoje é de mais um dia sem chuva e o DF chega a 51 dias sem chuva.