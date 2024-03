Palestras e ginástica marcam Dia da Mulher no IgesDF

Evento organizado na última sexta (8) fortaleceu a autoestima e incentivou o cuidado com a saúde feminina

Café da manhã, palestras e atividades físicas marcaram o Dia Internacional da Mulher na Central de Armazenamento do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A última sexta-feira (8) contou com uma programação especial voltada para o empoderamento e a saúde feminina. A ação fez parte da Semana da Mulher, promovida pelo Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho.

A programação teve início com uma sessão de ginástica laboral conduzida pelo educador físico Mir Rodrigues. Em seguida, durante o café da manhã oferecido às colaboradoras as integrantes do grupo de judô da entidade Andrea Ponte Rocha e Sensei Michelle Matias conduziram uma palestra sobre defesa pessoal, compartilhando técnicas para aumentar a segurança pessoal no dia a dia.

Além disso, a palestra Mulheres na liderança, ministrada pela gerente multiprofissional do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), Luciana Guimarães Farias Gomes, inspirou as participantes a buscarem empoderamento em suas carreiras.

“Estamos muito felizes em proporcionar momentos como esse para nossas colaboradoras. É gratificante ver a participação e o entusiasmo de todas, além de saber que estamos contribuindo para o fortalecimento do empoderamento feminino e para o cuidado com a saúde das mulheres”, afirmou a chefe do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, Amanda Nataliane.

A celebração reconheceu a importância das mulheres e incentivou a autoestima e o cuidado com a saúde feminina.

