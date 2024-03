Dois carros pegam fogo em um estacionamento em Taguatinga

O Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o local e conseguiu controlar o incêndio

Por volta das 4h15 desta segunda-feira (11), dois veículos pegaram fogo no estacionamento de um hospital particular em Taguatinga.

Segundo informações, as chamas tiveram início em um dos carros, um Volkswagen Gol vermelho, e se alastraram para um Polo prata, da mesma marca, que estava estacionado ao lado.

O Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o local e conseguiu controlar o incêndio antes que se propagasse para outros veículos no estacionamento ou atingisse a estrutura do hospital.

A equipe do CBMDF também identificou o proprietário do primeiro veículo incendiado e está investigando as possíveis causas do incidente. Apesar dos danos materiais causados, não houve registro de feridos.