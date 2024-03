Vizinhos denunciam moradora que acumula cães e lixo na Santa Maria

Pelo vídeo filmado, é possível ver um excesso de entulho no quintal da residência, problema esse que incomoda os vizinhos principalmente pelo fato do local se tornar um possível foco de dengue

Moradores da Santa Maria Norte denunciaram maus hábitos de uma vizinha que acumulava cães e lixos. É possível ver dois animais mortos nas imagens feitas pela página Radar Santa Maria e Gama.

Identificada como Francisca, a dona da casa localizada na QR 214 é uma idosa que reside no local há mais de 25 anos. Os vizinhos reclamam do odor de lixo que exala no ar. Pelo vídeo filmado, é possível ver um excesso de entulho no quintal da residência, problema esse que incomoda os vizinhos principalmente pelo fato do local se tornar um possível foco de dengue.

Além disso, os moradores denunciam o medo que têm dos cachorros. Segundo relatos, eles são soltos todos os dias pela manhã e além de defecarem nas calçadas, atacam todos os pedestres.

Os vizinhos acabaram tomando atitude e retiraram o lixo do local, além de alguns animais terem sido vacinados. Mas, a população se indigna com a falta de atitude das autoridades e também buscam auxílio de ONGs para melhorar a situação.