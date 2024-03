Programa de Interação Acadêmica da Easjur/DPDF será mais uma vez ampliado para outras áreas

Cooperação técnica firmada com universidades e faculdades atenderá cursos de Direito, Tecnologia, Medicina, Odontologia, Psicologia e Publicidade e Propagandar

O programa de Interação Acadêmica da Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF) será mais uma vez ampliado para outras áreas. A cooperação técnica firmada com universidades e faculdades atenderá cursos de direito, tecnologia, medicina, odontologia, psicologia e publicidade e propaganda. As instituições de ensino superior serão convidadas em março.

O levantamento das universidades e faculdades foi realizado pela Easjur/DPDF. Instituições que não fazem parte da lista e têm interesse em participar do projeto podem entrar em contato com a Easjur/DPDF pelo telefone (61) 2196-4409 ou presencialmente, na sede da Escola, localizada na SCN Q. 1, Ed. Rossi Esplanada Business, loja 01 Subsolo, próximo ao Hran – Asa Norte.

O objetivo é que mais instituições de ensino conheçam os principais projetos da instituição e firmem parcerias para transformação social. Desde a criação do Programa de Interação Acadêmica, há seis anos, mais de mil bolsas foram destinadas para Defensores Públicos, servidores e para a comunidade do DF, como políticas afirmativas. Milhares de casos foram mediados e dezenas de professores participaram do programa, além de pesquisa e atividades de extensão.

O Defensor Público-Geral, Celestino Chupel, destaca que a parceria entre a DPDF e instituições de ensino é crucial para o aprimoramento de todas as atividades institucionais: “A iniciativa promove a educação jurídica acessível, fortalecendo a cidadania e ampliando o acesso à justiça, estimulando a conscientização legal, empoderando comunidades e contribuindo para uma sociedade mais justa e equitativa”, definiu.

O Defensor Público e diretor da Easjur/DPDF, Evenin Ávila, explica que o relacionamento acadêmico é fundamental para a concretização da missão da DPDF, visto que a instituição está em contato com a maioria da população brasileira. “Sabemos o diagnóstico e as necessidades desta parcela da população e a academia precisa participar da inovação, pesquisa e extensão para formar profissionais mais humanizados e convictos das necessidades da sociedade”, defendeu.

Laboratório Júnior de Inovação e Tecnologia

O último projeto realizado pelo programa foi o Laboratório Júnior de Inovação e Tecnologia. A iniciativa firmou, em maio de 2023, parceria com 22 instituições em benefício da evolução dos universitários e de novas perspectivas tecnológicas para o sistema de Justiça, estabelecendo cooperação acadêmica no âmbito do ensino tecnológico, construindo, assim, uma interface colaborativa. O projeto ofereceu 40 vagas de estágio para universitários de Tecnologia da Informação que viabilizaram o desenvolvimento de tecnologias institucionais em busca da otimização do atendimento das pessoas vulneráveis no DF.

