Painel mostra em tempo real filas de UPAs

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) lançou, nessa semana, um painel que informa em tempo real o fluxo de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Com isso, os pacientes podem ver a situação das filas e o tempo estimado de espera antes mesmo de saúde de casa. A novidade do Painel Fila nas UPAs já está disponível e promete facilitar a vida dos cidadãos que buscam atendimento médico nessas unidades.

O painel, implantado pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Conectividade em Saúde do IgesDF, exibe uma variedade de dados, incluindo a quantidade atual de pacientes na unidade, número de atendimentos realizados nas últimas 24 horas, a distribuição dos pacientes aguardando atendimento médico conforme classificação de risco, além do tempo médio de espera por classificação. São exibidos também os pacientes aguardando abertura de atendimento (GAE) e o tempo médio dessa espera.

Segundo o diretor-presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante Lacerda Jr., “esse painel representa um avanço na inovação tecnológica e na transparência. Ao disponibilizar esses dados em tempo real, os pacientes terão a opção de escolher uma unidade com menor tempo de espera, além de, aguardando pela consulta, saber exatamente quantas pessoas estão na sua frente.”

Ainda de acordo com o diretor-presidente do IgesDF, o novo sistema também permitirá a emissão de relatórios em tempo real sobre o número de atendimentos de cada UPA, tempo de espera e perfil epidemiológico. “Dessa forma conseguiremos mapear dados importantes para atuações estratégicas de melhoria do serviço. Além desses avanços, será possível transmitir ainda mais agilidade e transparência aos órgão de controle”, explica Juracy.

A implementação desses painéis está alinhada à governança clínica, modelo pautado no plano de trabalho do IgesDF que visa melhorias de processos e estratégias na identificação, análise e resolução de problemas para aprimorar a qualidade do atendimento ao paciente.

“O sistema de filas nas UPAs opera de forma inteligente e dinâmica. Os painéis são constantemente atualizados, em tempo real, permitindo uma visão abrangente e precisa do estado das filas em todas as unidades, o que nos possibilita tomar medidas proativas para evitar congestionamentos e garantir um atendimento ágil e de qualidade para todos os pacientes”, explica o superintendente de Tecnologia da Informação e Conectividade em Saúde, Deilton Silva.

Segundo o superintendente, existe uma central de comando onde são monitoradas todas as unidades de pronto atendimento, para que se possa verificar possíveis superlotações, podendo até realocar recursos para mitigar a sobrecarga.

O Painel Fila das UPAs já está disponível para toda a população em todas as unidades de pronto atendimento ou pelo site do IgesDF. Com essa iniciativa, espera-se não apenas uma melhoria na experiência dos pacientes, mas também uma otimização dos recursos e uma redução na sobrecarga das UPAs. “Em resumo, essa ferramenta irá garantir um atendimento mais ágil e eficaz, além de contribuir para a garantia da saúde e o bem-estar da população”, explica Deilton Silva.

O painel é apenas um dos vários de BI (Business Intelligence) que estão sendo desenvolvidos pela superintendência de tecnologia da informação e conectividade em saúde do Instituto. Além desse, foram criados painéis voltados para o monitoramento da dengue e o perfil epidemiológico, com o objetivo de acompanhar e analisar indicadores. Ambos também estão disponíveis no site do IgesDF.

Reconhecimento

O Painel Fila nas UPAs do IgesDF estará concorrendo ao prêmio Case de Sucesso durante o evento CIO Brasil GOV 2024, que acontecerá em Florianópolis (Santa Catarina), entre os dias 22 e 26 de maio. O evento tem como foco o relacionamento entre gestores de tecnologia da informação (TI) de empresas públicas, visando impulsionar a atualização profissional e ampliar a rede de contatos dos executivos. Neste ano, a edição reunirá os principais profissionais do setor para debater o tema “Além do limite do compreensível”.

As informações são da Agência Brasília