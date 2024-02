Pai de feminicida é baleado após trocar tiros com a polícia no Gama

O indivíduo, que é policial militar aposentado, acabou sendo atingido por disparos no abdômen

No Gama, Distrito Federal, um pai, suspeito de envolvimento no caso de feminicídio ocorrido em janeiro deste ano, trocou tiros com agentes do Ministério Público e da Polícia Civil nesta quinta-feira (8), durante uma operação. As informações foram confirmadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

O indivíduo, que é policial militar aposentado, acabou sendo atingido por disparos no abdômen e foi transportado para o Hospital Regional do Gama, onde passou por uma cirurgia. Conforme informações do MPDFT, o suspeito é pai de Wesly Denny da Silva Melo, de 29 anos, investigado pelo homicídio de Tainara Kellen Mesquita da Silva, sua ex-companheira, ocorrido por disparos de arma de fogo.

A presença do MPDFT no local tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão, visando localizar armas de fogo ilegais relacionadas ao autor do feminicídio. Durante a operação, no veículo do alvo, foram encontrados uma arma de fogo e R$ 2 mil em espécie.

Além do confronto que envolveu o pai de Wesly, sua esposa também foi ferida, sofrendo um ferimento de raspão causado pelo próprio companheiro. Ela foi inicialmente atendida no 16º Batalhão da Polícia Militar no Gama, por uma equipe do Corpo de Bombeiros, e posteriormente encaminhada para um hospital particular para receber os cuidados necessários.