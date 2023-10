Deputados buscam solução para ocupação de famílias no setor Noroeste

O presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz (MDB), firmou compromisso de interceder junto ao governo em busca de uma saída

A expectativa de uma ação iminente de remoção de famílias em uma ocupação no setor Noroeste mobilizou os deputados distritais durante a sessão ordinária desta terça-feira (17). Vários deputados usaram a tribuna para pedir ao governo que suspenda a remoção, que está inicialmente marcada para a próxima segunda-feira (23).

“Conversei com a Joelma, líder da ocupação. As pessoas estão ali há 23 anos trabalhando com a coleta de recicláveis. A expectativa de remoção gerou ansiedade e tristeza nessas pessoas, pois o governo quer remover as famílias sem nenhuma proposta concreta para elas. Esses trabalhadores precisam ser respeitados. É preciso que a assistência social atue e que haja política de moradia”, defendeu Fábio Félix (PSOL).

O presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz (MDB), firmou compromisso de interceder junto ao governo em busca de uma saída. “A ideia é que a gente encaminhe para o governo ainda hoje um ofício solicitando adiamento da remoção para resolver o problema sem traumas. Não mediremos esforços para que a justiça seja feita. Vamos tentar sensibilizar o governo para que haja um adiamento da remoção até que se encontre uma solução”, afirmou.

Chico Vigilante (PT) lembrou a história da ocupação. “Essas pessoas moram ali há 23 anos. Imagine o que é morar 23 anos debaixo de uma barraca de lona. Quando eles chegaram, nem havia o setor noroeste ainda. É importante que se encontre um local para essas pessoas. São catadores de material reciclável que ganham R$ 500 por mês. Não conseguem pagar aluguel, água, luz. Tirá-los de lá significa aumentar ainda mais o sofrimento deles”, ressaltou Vigilante.

Já o deputado Gabriel Magno (PT) frisou que há muitas crianças vivendo no local. “Tive o prazer de estar lá na ocupação no dia das crianças. São várias crianças naquela região. Esperamos que o governo suspenda a operação para que as famílias possam dormir com o mínimo de tranquilidade. Se houver derrubada, vai contrariar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O governo não pode fazer remoção sem apresentar uma solução para aquelas pessoas”, observou.

*Com informações de Eder Wen – Agência CLDF