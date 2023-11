CPI: coronel assume que houve falha da PMDF

O coronel disse que a PMDF viu o rompimento das barreiras de contenção dos menifestantes, mas não fez nada

No último depoimento previsto na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o coronel Reginaldo de Souza Leão, que era o chefe do Centro de Inteligência da PMDF no dia 8 de janeiro de 2023, assumiu que houve erro da corporação na hora de lidar com a invasão dos vândalos aos prédios da Praça dos Três Poderes.

“Não teve como dizer que não houve falha da Polícia Militar, porque houve”, declarou ele. Até então, a estratégia dos depoentes da PMDF na CPI vinha sendo de jogar a respnsabilidade em cima de outros órgãos.

O coronel disse que a PMDF viu o rompimento das barreiras de contenção dos menifestantes, mas não fez nada. “A falha tem que ser estudada, caberá aos próximos gestores identificarem o que aconteceu para que isso não se repita”, completou ele.

Com mais este depoimento, agora cabe ao relator, o deputado Hermeto (MDB), concluir o relatório, que pode ser apresentado ainda neste mês.