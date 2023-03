Paciente comemora 101 anos no Hospital de Base

Nascida no MS, ela veio para Brasília em 1974, e diz que um dos segredos para uma vida tão longa e feliz é ter uma família unida

O Hospital de Base foi palco de uma comemoração muito especial nesta terça-feira (7). Dona Hercília Capilé, paciente desde setembro de 2020, faz quimioterapia e foi lá onde decidiu comemorar o aniversário de 101 anos.

“As pessoas aqui no Hospital de Base são muito atenciosas comigo”, elogia a paciente, cercada de carinho dos colaboradores. Dona Hercília vai ao Hospital de Base a cada três semanas para avaliação e prescrição do medicamento.

Nascida em Mato Grosso do Sul, ela veio para Brasília em 1974, e diz que um dos segredos para uma vida tão longa e feliz é ter uma família unida. Ela faz parte de uma família de 18 irmãos e tem 45 sobrinhos.

A presidente do IgesDF, Mariela Souza de Jesus, fez questão de participar da homenagem. “Emocionante participar de um momento como esse e estar com a senhora Hercília, que fez questão de demonstrar sua gratidão à equipe da quimioterapia. Foi um momento de alegria para todos que convivem com ela. A equipe estava toda muito empolgada em celebrar mais um ano de vida dela”, afirmou a gestora.

Gerido pelo IgesDF, o Hospital de Base é referência no tratamento oncológico de alta complexidade – o hospital oferece três tipos de tratamento: cirúrgico, quimioterápico ou sistêmico e de radioterapia. Por ano, são realizadas no Hospital de Base 22 mil consultas em oncologia clínica, 550 cirurgias oncológicas e tratados 600 pacientes na radioterapia. O hospital também é referência para o tratamento de pacientes onco-hematológicos.

Com informações da Agência Brasília