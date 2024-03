Orquestra sinfônica faz concerto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

O evento terá um momento dedicado para reforçar a importância do combate à violência contra as mulheres e os altos índices de feminicídio no Brasil

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro realizará, nesta quinta-feira (7), um concerto especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. A apresentação será no Teatro Plínio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-Americano, com entrada gratuita.

Intitulada As Heroínas da Ópera, a apresentação celebra a trajetória de mulheres à frente do seu tempo, que protagonizaram lutas em defesa dos seus direitos nas obras clássicas específicas e marcaram a história da ópera. As obras de Georges Bizet, Giacomo Puccini, Ludwig Van Beethoven, Giuseppe Verdi, George Gershwin e Antônio Carlos Gomes, entre outras, serão interpretadas pelas sopranos brasilienses Janette Dornellas, Renata Dourado, Aida Kellen e Carol Araújo, sob a regência do maestro Claudio Cohen.

Além disso, o evento terá um momento dedicado para reforçar a importância do combate à violência contra as mulheres e os altos índices de feminicídio no Brasil.

A apresentação faz parte da programação da 4ª Conferência Nacional da Cultura, realizada nesta semana, após um intervalo de 10 anos, com o tema Democracia e Cultura, em Brasília, reunindo mais de 3 mil participantes de todos o país para debater políticas públicas de cultura.

Serviço

Concerto As Heroínas da Ópera

→ Data: quinta-feira (7)

→ Horário: 20h

→ Local: Teatro Plínio Marcos

→ Acesso livre.

As informações são da Agência Brasília