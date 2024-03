PCDF prende jovem de 18 anos suspeito de série de roubos realizados em residências no Lago Norte

A PCDF conseguiu identificar o indivíduo pelas imagens das câmeras de segurança da residência

Um jovem, de 18 anos, foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta terça-feira (5), por suspeita de envolvimento em furtos a residências em condomínios situados no Setor Taquari, localizado na região do Lago Norte. A captura do infrator foi viabilizada através da análise das imagens captadas pelas câmeras de vigilância instaladas em uma das áreas afetadas pelos delitos.

A partir das filmagens obtidas, a PCDF conseguiu identificar o indivíduo, já conhecido pelas equipes da 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte), devido ao modus operandi utilizado nos furtos.

O indivíduo havia sido detido em dezembro de 2023, ele cumpria pena em regime aberto e é considerado o principal suspeito em relação a outras 11 ocorrências semelhantes, sendo que oito delas foram registradas quando ainda era menor de idade.

Com o intuito de capturar o suspeito, os policiais realizaram patrulhamento nos locais que ele costumava frequentar, especialmente durante a noite. Os agentes da 9ª DP localizaram o indivíduo em uma barbearia no Varjão, onde foi constatado que ele utilizava um relógio recém-furtado de uma das vítimas em seu pulso.

Em seguida à abordagem, a polícia dirigiu-se à residência do investigado, onde foram encontrados os demais objetos furtados: uma bicicleta de corrida profissional, um notebook, joias e outros relógios.