Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional recebe maestro mexicano para concerto

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro apresenta o Concerto Mexicano, nesta quinta-feira (27), às 20h, no Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano). O programa terá peças do país latino e contará com a participação do maestro mexicano Miguel Salmon del Real.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Cláudio Abrantes, destaca que o evento celebra a relação amistosa entre os países. “O concerto é uma maneira simbólica de selar as boas relações entre Brasil e México. Temos muitas semelhanças na cultura, e, inclusive, na música. Esse é o momento de celebrá-las”.

Além da música, o evento inclui o lançamento do livro do maestro mexicano, O canto eterno da grande música, um compêndio de 21 artigos inicialmente publicados em jornais que promete guiar os leitores por uma jornada profunda pelos caminhos da música e da cultura. Na ocasião, a obra será apresentada pela embaixadora do México no Brasil, Laura Esquivel.

Maestro convidado

Além de maestro, Miguel Salmon del Real é compositor, musicólogo e pesquisador, com títulos acadêmicos profissionais do México, Itália e Países Baixos. Ele também fez cursos de aperfeiçoamento em direção de orquestra na Suíça, na França e no México.

Atual diretor titular da Orquestra Sinfônica Sinaloa de las Artes, Salmon já dirigiu 42 orquestras em 13 países, 20 coros e 11 conjuntos, além de 232 solistas provenientes de 28 nacionalidades. Estreou mais de uma centena de obras compostas no século XXI por 78 compositores mexicanos e concretizou o resgate de obras históricas, tais como o segundo concerto para violino de Julián Carrillo e a segunda ópera de Ricardo Castro, La Leyenda de Rudel, entre outras.

Programa

Sensemayá – Silvestre Revueltas (1937)

Redes – Silvestre Revueltas (1937)

(intervalo)

Onda Latina – Arturo Pantaleón (2012)

Cubanerías – Luis Pastor (2003)

Danzon nº 2 – Arturo Márquez (2009)

Serviço

Concerto Mexicano

Data: quinta (27)

Horário: 20h

Local: Teatro Plínio Marcos (Eixo Cultural Ibero-americano)

*Com informações da Agência Brasília.