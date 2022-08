Homem é atropelado na Asa Sul

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Base de Brasília (HBB). O local ficou aos cuidados do Detran

Um homem, de 55 anos, foi atropelado na manhã deste sábado (20), na entrequadras 103/104 da Asa Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, identificado apenas como C. D. M., ainda estava no local com Traumatismo Creanioencefálico (TCE) e suspeita de fratura na perna esquerda. Ainda assim, ele estava consciente, mas desorientado.

O motorista do carro, identificado como A. O. C., também estava no local, ileso. O veículo estava estacionado no comércio próximo.

