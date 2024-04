Órgãos distritais podem participar do 1º Prêmio Ipê de Inovação em Transparência

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal (CTCS), por intermédio da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), lançou o edital do 1º Prêmio Ipê de Inovação em Transparência – 2024. A iniciativa visa estimular, reconhecer e fortalecer a cultura da transparência pública em todos os órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF), bem como compartilhar ações bem-sucedidas de transparência pública e promover o intercâmbio e troca de experiências para aprimorar essa política na região.

Podem participar do prêmio todos os órgãos e entidades integrantes do GDF, podendo cada um deles inscrever uma iniciativa inovadora. A avaliação das ações inscritas será realizada pela Comissão de Julgamento do Prêmio Ipê – 2024, composta por membros do CTCS e da CGDF. As decisões da comissão julgadora são soberanas e irrecorríveis. O CTCS fez o lançamento no uso de suas atribuições, previstas no Art. 2º do Decreto nº 42.323, de 22 de julho de 2021.



O prêmio consistirá em um troféu ofertado pela CGDF que será concedido ao órgão ou entidade vencedora. Até três iniciativas serão premiadas. O processo do prêmio será dividido em quatro etapas: inscrição; habilitação; julgamento e classificação; e resultado e premiação. As inscrições estarão abertas de 9 de setembro a 2 de outubro de 2024, e o resultado e a premiação ocorrerão de 2 a 13 de dezembro.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital do 1º Prêmio Ipê de Inovação em Transparência – 2024.

Etapas do Prêmio

→ Inscrições: de 9 de setembro a 2 de outubro, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

→ Habilitação: verificação do atendimento aos critérios estabelecidos no edital

→ Julgamento e classificação: qualificação das propostas e definição de até três iniciativas a serem premiadas

→ Resultado: dezembro

→ Premiação: durante a Semana de Combate à Corrupção da CGDF.

*Com informações da CGDF