ESTÁ DE VOLTA. Neoenergia concede desconto de até 90% para brasilienses que estão com conta de energia atrasada

Os consumidores da Neoenergia Brasília ganharam mais tempo para negociar dívidas de contas de energia. O Governo Federal prorrogou o Desenrola Brasil até o próximo dia 20 de maio para a Faixa 1 do programa – contempla pessoas com renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no CadÚnico. A soma dos débitos acumulados não pode ultrapassar R$ 20 mil.

Para os consumidores elegíveis, os descontos chegam a 90%. Esses valores são referentes aos débitos contabilizados entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Todo o processo será realizado digitalmente, por meio da plataforma desenvolvida pelo Governo que pode ser acessada no site do Desenrola Brasil.

Além da Neoenergia Brasília, também integram a ação a Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Pernambuco (PE), a Neoenergia Elektro (SP) e a Neoenergia Coelba (BA).

Quem pode participar?

Quem tem o valor original da dívida até R$ 20 mil;

Pessoas com dívidas negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022.

Dívidas negociáveis

Podem ser negociadas dívidas bancárias, como as com cartão de crédito ou empréstimo, ou também aquelas geradas em outros setores, como as contas em atraso de energia, água e comércio, por exemplo.